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Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü yaralandı, 13 koyun telef oldu

Kayseri’de koyun sürüsüne dalan otomobilin sürücüsü yaralanırken, 13 koyunda telef oldu.

Asayiş 24.07.2021, 22:59
Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü yaralandı, 13 koyun telef oldu
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Kayseri’de koyun sürüsüne dalan otomobilin sürücüsü yaralanırken, 13 koyunda telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, C.Y. idaresindeki 38 PE 877 plakalı otomobil, ahıra giden koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü C.Y. yaralanırken, sürüdeki 13 koyun telef oldu. Otomobil sürücüsü sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazada hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, telef olan koyunlar da sahipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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