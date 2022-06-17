Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.C. (24) ve A.A. (42) henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıslar, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların bulunduğu aracı Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde buldu. Olay yeri polisleri araç üzerinde inceleme yaparken, şahısların başka bir araca binerek kaçtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AG-