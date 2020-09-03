Kayseri’de silahlı kavga: 3’ü ağır 4 yaralı
KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA İLK BİLGİLERE GÖRE 3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk bilgilere göre 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Eski Sanayi 3. Cadde üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen kişiler arasında kavga çıktı. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredekiler tarafından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılar daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği yer güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekibi çevrede inceleme yaptı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25