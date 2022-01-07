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Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri’nin Talas ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi tedavi altına alındı.
Asayiş 07.01.2022, 15:50
Kayseri’nin Talas ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Metehan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan C.Ş. ile M.Ö. (36) karşılaştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş., yanında bulunan silah ile M.Ö.’ye ateş açtı. M.Ö., bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.Ö.’yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Olayın meydana geldiği binada inceleme yapan polis ekipleri, C.Ş.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.