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Kayseri’de sağanak yağış sele dönüştü

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde sağanak yağıştan dolayı meydana gelen selde maddi hasar oluştu.

Asayiş 08.08.2021, 19:04
Kayseri’de sağanak yağış sele dönüştü

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde sağanak yağıştan dolayı meydana gelen selde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilciler Mahallesinde sağanak yağan yağmurun ardından sel meydana geldi. Selde herhangi bir can kaybı olmazken, bazı ahırları ve ekin tarlalarını su basmasından dolayı maddi hasar oluştu. İlçe sakinleri kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, selin görüntüleri de vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgemiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.
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