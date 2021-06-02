banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar için yıl sonu tahminimiz 9.5 TL
Dolar için yıl sonu tahminimiz 9.5 TL
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi

Kayseri’de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Kayseri’de aniden başlayan sağanak yağış etkili olurken, sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, araçlarından iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Asayiş 02.06.2021, 17:35
Kayseri’de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Kayseri’de aniden başlayan sağanak yağış etkili olurken, sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, araçlarından iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Kentte aniden başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Şehrin birçok noktasında yol üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı otomobiller mahsur kaldı. Talas ilçesinde de birçok araç sürücüsü, yağmurun oluşturduğu göletlerde ilerlemekte güçlük çekti. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarılırken, ekipler ise yola giriş çıkışları yasakladı.
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu