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Kayseri’de PKK operasyonu: 1 gözaltı
KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA PKK/KCK VE PYD/YPG SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 13.10.2020, 00:14
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK ve PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığınca Melikgazi İlçesinde, PKK/KCK ve PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
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