Kayseri’de PKK operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirilirken; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi.