Kayseri’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Karakimse - Yukarı Hasinli yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Ö.’nün sürücüsü olduğu 66 EF 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise otomobilde sıkışan Yusuf Ö. ile Şerife Ö.’ye müdahale etti. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Yusuf Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olarak kurtarılan Şerife Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Yusuf Ö.’nün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.