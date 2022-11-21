Kayseri’de otomobil alev alev yandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde park halindeki 38 LR 374 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, tramvayı da durdurdu. Çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler yükselmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yaşanan panik anları ise saniye saniye İhlas Haber Ajansı kamerasına yansıdı. Büyük maddi hasarın oluştuğu araç, çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.