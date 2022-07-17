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Kayseri’de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kayseri’de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kayseri’de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Asayiş 17.07.2022, 07:46
Kayseri’de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.