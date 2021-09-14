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Kayseri’de okul çevrelerinde ’asayiş berkemal’

Kayseri’de polis ekipleri okul bölgelerindeki denetimlerini artırırken, şüpheli şahıslara göz açtırmadı.

Asayiş 14.09.2021, 15:30
Kayseri’de okul çevrelerinde ’asayiş berkemal’

Kayseri’de polis ekipleri okul bölgelerindeki denetimlerini artırırken, şüpheli şahıslara göz açtırmadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı önleyici ekipler, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber harekete geçti. Yunus timleri her bölgedeki okulun çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, resmi ekipler de okulların çıkışında görev alarak, öğrencilerin huzurlu bir şekilde evlerine gitmesini sağlıyor.

Ayrıca, okulların etrafındaki şüpheli şahıslarda aranarak, Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) üzerinden sorgusu yapılıyor.

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