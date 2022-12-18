Kayseri’de mobilya imalathanesi yangında küle döndü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mobilya imalathanesi çıkan yangında küle döndü.

Oymaağaç Mahallesi’nde bulunan Mobilyakent’teki bir imalathanede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Çevre işyerlerine sıçramadan söndürülen yangında işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın alanına gelerek işyeri sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Kayseri Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, işyerinin yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacağını söyledi. Başkan Sarıkaya, "Maalesef mobilya sektörünün acı gerçeklerinden biri. Hafta içerisinde de Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir çelik kapı fabrikasında yangın çıkmıştı. Bugün de maalesef bir üyemizde yangın çıktı. Şuan için neyden çıktığı belli ve kesin değil ama genelde elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Geçmiş olsun diyoruz. Mobilyacılar Odası olarak bu Mobilyakent Sanayi Sitesi’ni kurduk. Kooperatif olarak da buradaki bütün işyerlerinin tedbirlerini alıyoruz. Bütün işyerlerinin sigortası mevcut. Üyemizin yanındayız, en kısa sürede mağduriyetini gidereceğiz Tekrar faaliyete geçmesi için kooperatifimize ait teknik kadromuz var. Onlar hızlı bir şekilde yaramızı saracaklar. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Tabi ki bunlardan ders almak ve önümüzdeki zamanlarda yeni yangınların çıkmasını engelleyebilmek için de tedbirlerin alınması gerekiyor. Üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.