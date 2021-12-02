Kayseri’de kripto para operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’bitrota’ isimli kripto para borsası hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde Kayseri Adliyesi’ne gelen 2 kişi, kripto para borsası üzerinden mağdur olduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda ’Bitrota’ isimli para borsasını devreye sokan Endless Yazılım Teknoloji A.Ş.’nin 2018 yılında Kayseri’de kurulduğu ve bir süre sonra buradan taşındığı bilgisine ulaşıldı. Şirket yöneticileri K.A. ve H.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatılırken, şahıslar hakkında daha önceden Hatay ve İstanbul’da işlem yapıldığı öğrenildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, K.A. ve H.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.