Kayseri’de kozmetik malzemeleri bulunan iş yerinde yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki kozmetik malzemeleri bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında, iş yeri ve etrafında bulunan 3 otomobil küle döndü. Yangın sırasında iş yerinde bulunan kozmetik malzemelerin patlama sesleri vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 283. Sokak üzerinde bulunan bir binanın altındaki kozmetikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar meydana gelirken, mahalle sakinleri de korkudan çığlık attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca binada bir çökme tehlikesi olmasına karşı AFAD ekipleri de olay yerine geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken iş yeri ile beraber etrafında bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca iş yerinin bulunduğu binada da hasar meydana geldi. Bina sakinleri tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından olay yerine gelen iş yeri sahipleri sinir krizi geçirdi.

Yangında otomobili küle dönen bina sakinlerini, “Yanan araçlardan bir tanesi benim ama canımız sağ olsun çocuklarımızın canı sağ ya ben başka bir şey istemiyorum. Yangının nasıl çıktığına dair bir bilgim yok. Ben bağdaydım, ev yanıyor dediler. Geldim baktım arabam yanmış. Yansın, sağlık olsun. Kimsede bir şey olmasın da herhalde kimsede de bir şey yok. Allah her şeyin hayırlısını versin” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.