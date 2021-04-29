banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Kanarya ağır yaralı!
Kanarya ağır yaralı!
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!

Kayseri’de korku dolu dakikalar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde oturduğu evi yakan şahıs, kırdığı cam parçaları ile kendine zarar vererek yardım etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerine eşya attı.

Asayiş 29.04.2021, 22:19
Kayseri’de korku dolu dakikalar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde oturduğu evi yakan şahıs, kırdığı cam parçaları ile kendine zarar vererek yardım etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerine eşya attı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 4. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Z.Ç., ikamet ettiği evi ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin balkonuna çıkan Z.Ç., kırdığı cam parçaları ile kendine zarar vererek, eşyaları da sokağa ve kendisine yardım etmek isteyen ekiplere attı.

Polis ekiplerinin ikna çalışmalarının sürdüğü sırada çıktığı balkondan aşağı atlayan şahıs, etkisiz hale getirildi. Hazır bekletilen ambulansla hastaneye sevk edilen Z.Ç. tedavi altına alındı. Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?