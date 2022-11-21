Kayseri’de korku dolu anlar: Otomobil caddede alev alev yandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin yükseldiği yangın objektiflere yansırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan 38 LR 374 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler de aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, tramvayı da durdurdu. Çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalede ettiği alevler, yükselmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yaşanan panik anları da saniye saniye İhlas Haber Ajansı’nın kamerasına yansıdı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu araçta, çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.