Kayseri’de itfaiye aracı devrildi, 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahalle Çepken Sokak üzerinde ot yangını ihbarına giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 38 ZL 110 plakalı itfaiye aracı, toprak yolun çökmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada aracın içerisinde bulunan 4 itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı itfaiye erleri ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Devrilen itfaiye aracı da iş makinesi ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.