Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KAYSERİ’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, OTOMOBİLLERDEN BİR TANESİ REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen kazada M.B. idaresindeki 06 ENK 86 plakalı Renault marka otomobil ile O.O. idaresindeki 38 ABY 848 plakalı FİAT marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 ABY 848 plakalı otomobil yolda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 06 ENK 86 plakalı otomobilde bulunan M.T. ve C.G. isimli yolcular da yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü akmasını sağladı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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