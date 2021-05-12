banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması

Kayseri’de iki grubun kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 12.05.2021, 22:27
Kayseri’de iki grubun kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Dikilitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.B ve B.B. üzerlerinde bulunan uzun namlulu silahlarla Y.D. ve O.D.’ye ateş açarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda G.B. kısa süre içerisinde yakalanırken, B.B.’yi arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
15°
açık