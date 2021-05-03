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Kayseri’de iftara yakın saatte acı olay

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 03.05.2021, 20:39
Kayseri’de iftara yakın saatte acı olay

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Sarıçemen Sokak’ta bulunan 13. katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, Yusuf Eymen A. (4) 11. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Eymen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bu sırada küçük Yusuf’un ailesi sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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