banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI
ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi
Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi

Kayseri’de huzur uygulaması

KAYSERİ’DE ÇOK SAYIDA POLİSİN KATILIMI İLE DÜZENLENEN HUZUR OPERASYONUNDA ŞAHISLAR DİDİK DİDİK ARANDI.

Asayiş 05.11.2020, 21:45
3
Kayseri’de huzur uygulaması

Kayseri’de çok sayıda polisin katılımı ile düzenlenen huzur operasyonunda şahıslar didik didik arandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı olarak huzur operasyonu düzenlendi. Polis özel harekatında katıldığı operasyonda, şahıslar didik didik aranırken, sorguları da yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, tedbirlere uymayan şahıslara da cezai işlem uygulandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378