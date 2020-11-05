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Kayseri’de huzur uygulaması
KAYSERİ’DE ÇOK SAYIDA POLİSİN KATILIMI İLE DÜZENLENEN HUZUR OPERASYONUNDA ŞAHISLAR DİDİK DİDİK ARANDI.
Asayiş 05.11.2020, 21:45
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Kayseri’de çok sayıda polisin katılımı ile düzenlenen huzur operasyonunda şahıslar didik didik arandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı olarak huzur operasyonu düzenlendi. Polis özel harekatında katıldığı operasyonda, şahıslar didik didik aranırken, sorguları da yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, tedbirlere uymayan şahıslara da cezai işlem uygulandı.
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