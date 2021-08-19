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Kayseri’de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Asayiş 19.08.2021, 10:07
Kayseri’de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada yaralanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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