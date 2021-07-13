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Kayseri’de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ-PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 13.07.2021, 15:13
Kayseri’de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı
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İzmir merkezli FETÖ-PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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