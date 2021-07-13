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Kayseri’de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı
İzmir merkezli FETÖ-PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 13.07.2021, 15:13
İzmir merkezli FETÖ-PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.