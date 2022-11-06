Kayseri’de feci kaza: Otomobil metrelerce havaya uçtu, park halindeki arabanın üzerine düştü

Adıyaman’da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak ortalığı savaş alanına çevirdiği feci kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi istikametinden Eğriçay Köprüsü istikametine gitmekte olan ve alkollü olduğu öğrenilen Mehmet Can A., idaresindeki 27 HA 134 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Flamingo yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüje çarparak havalanan otomobil, metrelerce havalanarak taklalar atıp yol kenarında park halinde bulunan 02 AE 493, 23 DR 103 plakalı otomobillere çarptıktan sonra 34 AD 5363 plakalı park halindeki otomobilin motor kaputu üzerine düştü. Yaşanılan feci kazada çıkan sesle civarda bulunan düğün salonlarından, evlerden ve işletmelerdeki vatandaşlar olay yerine koştu. Vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirerek yaralı Mehmet Can A’yı bulunduğu yerden çıkarttı. Vatandaşlar daha sonra park halindeki otomobilin üzerinde bulunan otomobili de kendi imkanlarıyla yola düşürdü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Can A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saniye saniye kameralara yansıyan feci kazada araç sürücüsü Mehmet Can A’nın yapılan testler sonucunda ise alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan toplam 4 otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.