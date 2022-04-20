Kayseri’de feci kaza: Irmağa uçan araçtan karı kocanın cansız bedeni çıktı

Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu. Araçtan bir çiftin cansız bedeni çıkarılırken, ekiplerin suda arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ankara yolu Yemliha Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak’a uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya inerek karı koca olduğu öğrenilen 2 cenazeyi aracın içerisinden çıkardı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.