Kayseri’de fabrika yangını

Kayseri’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45’inci cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrika içerisindeki işçiler tahliye edilirken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürüyor.