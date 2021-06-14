Kayseri’de doktora silahlı saldırı

Kayseri’nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan doktor hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.’nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Erdal K. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.’yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G.’nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.