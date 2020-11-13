Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bu sabah Kocasinan ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.