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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
KAYSERİ'DE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI OPERASYONDA DEAŞ ÜYESİ OLDUKLARI BELİRLENEN 4 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 13.11.2020, 12:11
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Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bu sabah Kocasinan ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
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