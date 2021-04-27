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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 27.04.2021, 11:13
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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; Melikgazi ilçesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.H., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.H.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi.
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