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Kayseri’de cinayet: Sokak ortasında av tüfeği ile saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında av tüfeği ile vurularak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 14.09.2022, 00:36
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında av tüfeği ile vurularak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi, Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.E. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.’ye ateş açtı. B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit edilen araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.E. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.
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