Kayseri’de çelik kapı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kayseri Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir çelik kapı fabrikasında yangın çıktı. Sevk edilen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. cadde üzerinde bulunan bir çelik kapı fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.