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Kayseri’de çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı.

Asayiş 04.12.2022, 12:06
Kayseri’de çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı.

İddiaya göre, İnecik Mahallesi Sazyolu Caddesi üzerinde çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralı gençler, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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