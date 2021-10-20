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Kayseri’de bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen ve bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 20.10.2021, 11:44
Kayseri’de bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen ve bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.A.K. yönetimindeki 06 HA 9746 plakalı otomobil, bisikletle giden Süleymen Şen’e (35) çarptı. Kazada Süleyman Şen ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araç ve bisiklet de çekici ile kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bisiklete çarptığı ve kazanın ardından çevredeki vatandaşların koşarak yardıma gittiği görüldü.

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