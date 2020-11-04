Kayseri’de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu
KAYSERİ – ERCİYES YOLUNDA BİR ŞAHIS, OTOMOBİLİNİN İÇİNDE KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU.
Kayseri-Erciyes yolunda bir şahıs, otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Erciyes yolunda gerçekleşen olayda, yol ortasında duran bir otomobil görenler aracı kontrol etmek istedi. 38 LF 830 plakalı otomobile yaklaşan vatandaşlar, içerisinde başından vurulmuş ve hareketsiz yatan bir şahıs görünce polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin Sedat Akbalık(33) olduğu belirlendi.
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Sedat Akbalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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