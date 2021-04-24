Kayseri’de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada binanın otoparkına düşen otomobil dik şekilde durdu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ADM 507 plakalı Volvo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak binanın otoparkına düştü. Otoparkta park halinde bulunan araçların arasına düşen otomobil dik şekilde dururken, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, park halindeki iki araç zarar gördü. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.