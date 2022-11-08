Kayseri’de aranan şahıslara şok operasyon: 17 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 4 mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında ’uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan H.M., ’silahla tehdit’ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.Ç., ’silahla tehdit’ suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.S., ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.M., ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.M., ’basit yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.G. ve ’basit yaralama’ suçundan 3 yıl 15 gün hapis cezası bulunan O.Y. ile birlikte 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 kişi serbest bırakılırken, 7 kişi de cezaevine teslim edildi.