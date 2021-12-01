Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 9 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Fevzi Çakmak, Şirintepe, İldem Cumhuriyet, Yavuzlar, Mevlana, Battalgazi, ve Demokrasi Mahallelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, ’başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ü., ’bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G., ’hırsızlık’, ’tehdit’, ’yaralama’, ’hakaret’, ’konut dokunulmazlığını’ ihlal suçlarından 8 ayrı yakalama emri ile aranan ve 11 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C., ’kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.A., cebir, tehdit veya hile kullanarak ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç., hakkında 6284 SKM suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. ve haklarında ’hırsızlık’ suçlarından yakalama emirleri olan Ş.Ç., M.Ç. ve M.S. yakalandı.

S.Ç., M.Ç. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.