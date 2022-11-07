Kayseri’de aranan 26 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında kesinleşmiş 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahısla birlikte çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Aydınlık Evler, Turgut Reis, Osmangazi, Yeni mahalle, Keykubat, Mimar Sinan, Fevzioğlu, Gültepe mahallelerindeki adreslerde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda: ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., hakkında ’Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak Veya Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek’ suçundan aranan ve 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ile birlikte toplam 26 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 5’i işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.