Kayseri’de alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Kayseri’nin Talas ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gece Bulutları Caddesi üzerinde iddiaya göre Halil T. ile Özhan Ö. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özhan Ö., yanındaki bıçak ile Halil T.’ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Halil T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, gözaltına alınan cinayet şüphelisi Özhan Ö. de, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.