Kayseri’de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı kazada bir kişinin sırtına güvenlik bariyeri saplanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi ile Fırat Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, M.G.’nin kullandığı 38 ADK 225 plakalı Fiat marka otomobil, A.T.’nin kullandığı 06 AUL 86 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 36 ADK 225 plakalı otomobil ters dönerken, 06 AUL 86 plakalı otomobil ise güvenlik bariyerine çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, güvenlik bariyeri ise 06 AUL 86 plakalı otomobilin içerisinde bulunan bir kişinin sırtına saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da itfaiyenin yardımı ile araçlardan çıkarılarak ambulanslara bindirildi. İlk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilen 6 kişi tedavi altına alındı.

İtfaiyenin bayrak hassasiyeti

Araçlardan yaralıları çıkaran itfaiye ekipleri de, otomobillerde inceleme yaparken, kaza yapan aracın arkasından yere sürten Türk bayrağını gördü. Hassasiyetle Türk bayrağını alan itfaiye eri, bayrağı katladıktan sonra otomobile bıraktı.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler iki otomobilin çarpışması ve 38 ADK 225 plakalı otomobilin ters dönmesi saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların da kaza yerine koşarak gitmesi görüntülere yansıdı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.