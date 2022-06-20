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Kayseri’de 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 20.06.2022, 21:58
Kayseri’de 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı’ndaki alt geçitte 38 RU 124, 48 ACF 01, 38 AAT 572, 38 YC 526, 06 BEY 964 ve 27 V 6514 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 38 RU 124 plakalı otomobil alt geçit duvarlarına çarpıp takla attı. 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu güvenlik amacı ile çift yönlü olarak kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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