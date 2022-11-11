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Kayseri’de 5 günde 66 zehir taciri yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 5 günde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 66 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 11.11.2022, 13:00
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 5 günde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 66 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce son 5 günde yapılan operasyonlarda; 66 zehir taciri yakalanırken, yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 1 tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.