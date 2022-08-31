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Kayseri’de 4’ü hırsızlık 7 olayın faili yakalandı
Kayseri’de farklı tarihlerde 4’ü hırsızlık 7 olayın faili olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsın otomobilden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 31.08.2022, 22:46
Kayseri’de farklı tarihlerde 4’ü hırsızlık 7 olayın faili olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsın otomobilden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikametten hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarını işleyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın bir otodan 7 bin 500 TL değerinde jant ve lastik çalması ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
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