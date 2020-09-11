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Kayseri’de 3 kişi bıçaklandı

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 3 KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI.

Asayiş 11.09.2020, 00:55
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Kayseri’de 3 kişi bıçaklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Çeçenistan Parkı’nda meydana gelen olayda 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiyi ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Olayın ardından polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Yaralı 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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