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Kayseri’de 28,6 ton sahte gübre ele geçirildi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde polis ekiplerince 28 bin 600 kilo sahte gübre ele geçirildi.

Asayiş 01.10.2021, 11:26
Kayseri’de 28,6 ton sahte gübre ele geçirildi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde polis ekiplerince 28 bin 600 kilo sahte gübre ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bir depoda sahte gübre bulunduğu bilgisi alınması üzerine depoya operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 572 adet 50’şer kiloluk çuvallar içerisinde toplam 28 bin 600 kilo ürün ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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