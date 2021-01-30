Kayseri’de 17 litre kaçak alkol yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ilçesinde E.A.’nın işlettiği iş yerine operasyon düzenledi. Ekipleri tarafından iş yeri ve E.A.’nın aracında yapılan aramalarda 17 litre etil alkol ve 48 adet sahte alkol yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.