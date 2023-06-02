Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi

Kayseri’de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık Ferhat Tekiner ile B.K. ve M.A, tutuksuz sanık M.O, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrarladıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, 17 Aralık 2016’da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili ana davada yargılanan 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari ’Erhan Porsibi’ kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut’un dosyası ayrılmıştı. İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda ’terörden arananlar’ listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT’in emniyetle işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak’ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner’in ifadeleri istikametinde hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5’e çıkmıştı.