Kayseri’de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından 130 personel ile yapılan uygulamada 286 araç ve 541 şahıs sorgulaması yapıldı.

Trafik, asayiş, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımı ile 9 bölgede yapılan asayiş uygulamasında 541 şahıs sorgulanırken, aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 286 araç üzerinde yapılan sorgulamalar neticesinde evrak eksikleri olan araçlar çekici ile götürülürken 11 araca toplam 21 bin TL ceza yazıldı.

Diğer yandan uygulama noktasında denetlenen yabancı uyruklu bir sürücünün Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.