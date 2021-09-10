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Kayseri’de 10 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Kayseri’de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Asayiş 10.09.2021, 10:22
Kayseri’de 10 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Kayseri’de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kocasinan bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre beton mikserinin 07 LFJ 31 plakalı kamyoneti sıkıştırması sonucu kamyonet durdu. Ardından duramayan 38 RS 041, 38 P 0829, 38 AAJ 676, 34 RL 0388, 38 ZU 661, 38 ADS 003, 06 BTK 06, 34 EEC 468 ve 38 ND 790 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, yaralanan 8 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı. Yol da yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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